«Видите девушку с татуировкой, тратите энергию»: выяснилось, из-за чего на самом деле теряются деньги
Консультант Че: осуждение других лишает нас денег
Фото: [Маргарита Разгуляева]
Когда денег мало, человек зачастую задумывается о смене работы или поиске дополнительного источника дохода. Но место, где мы трудимся, далеко не всегда является причиной нашего безденежья.
Бывают и более неочевидные предпосылки для этого. О них нам рассказал цифровой консультант в сфере личностного роста и бизнеса Сергей Че.
По его словам, каждая неприятность ухудшает настроение и сокращает уровень энергии, а низкая активность мешает привлекать в нашу жизнь достаточное количество денег.
«Чем меньше уровень энергии, тем меньше денег приходит в нашу жизнь. Многие предприниматели знают этот эффект и стараются соблюдать режим сна и проявлять физическую активность, чтобы держать себя в форме. Но есть действия, через которые уплывает наша энергия. В первую очередь — это осуждение», — рассказал Че в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметил, что как только кто-нибудь дает оценку внешнему виду или поступку другого человека, он сам тратит энергию.
«Например, вы видите девушку с татуировкой на руке. Если в ваших убеждениях девушка не должна носить татуировки, это противоречит вашим принципам и морали, тогда вы потратите много энергии, чтобы объяснить себе, почему мир настолько неидеален. Прекратить растрату энергии можно, либо поменяв мировоззрение, либо поменяв реакцию возмущения на удивление», — пояснил собеседник.
Еще один вариант пустой траты энергии — обсуждение событий, сплетни.
«Предположим, что-то случилось на работе или дома или где-то в стране, и вы хотите обсудить это с коллегой или близким человеком. Остановитесь и подумайте, зачем это нужно? Вы в состоянии повлиять на исход события? Если нет, то обсуждать нечего. Было и прошло», — добавил эксперт.
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