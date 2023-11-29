VII Съезд терапевтов Московской области с международным участием проходит в МОНИКИ

Уникальный с точки зрения профессиональной пользы Съезд терапевтов «Достижения современной медицины жителям Подмосковья» собрал специалистов из разных уголков региона и почти 30 стран мира. Обмениваться опытом 29 и 30 ноября станут нефрологи и стоматологи, эндокринологи и неврологи. Все, кто, так или иначе работает с врачами широкого профиля.

В программе лекции как в оффлайн, так и в онлайн формате. А также дискуссии и обсуждение новых практик. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в видеообращении к участникам, профессия врача всегда была и остается одной из самых прогрессивных и новаторских в нашей стране.

«Терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи — вы каждый день в контакте с нашими пациентами. Имеете огромную практику и знаете, что без научной базы, без новых методик и исследований медицине не обойтись», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сейчас Подмосковье старается внедрять самые высокие стандарты современной медицины как в первичном звене, так и в амбулаториях, стоматологиях, детской медицине.

«Для этого строим современные госпитали, обновляем техническую базу, привлекаем и поддерживаем медиков», — отметил Андрей Воробьев.

А первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова подчеркнула, что именно такие форумы позволяют повысить квалификацию не только медиков, но и управленцев.