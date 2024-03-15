Виктор Пикуль призывал всех избирателей прийти на выборы и проголосовать за достойное будущее Родины
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Петрович Пикуль проголосовал за одного из кандидатов в Президенты России на избирательном участке в Ленинском городском округе. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.
«Мы должны сделать все, чтобы оставить нашу великую страну самым могущественным, самым процветающим государством в мире, которое привлекает к себе внимание своими подвигами, своими свершениями и добрыми делами во имя людей. Дело старшего поколения сейчас достойно продолжают наши молодые защитники Отечества. И мы верим, что Победа будет за нами!», — сказал Виктор Пикуль.
Известно, что по состоянию на 3 часа дня на территории Московской области явка избирателей на избирательных участках составила 13,57%.