Виктор Пикуль призывал всех избирателей прийти на выборы и проголосовать за достойное будущее Родины

«Мы должны сделать все, чтобы оставить нашу великую страну самым могущественным, самым процветающим государством в мире, которое привлекает к себе внимание своими подвигами, своими свершениями и добрыми делами во имя людей. Дело старшего поколения сейчас достойно продолжают наши молодые защитники Отечества. И мы верим, что Победа будет за нами!», — сказал Виктор Пикуль.