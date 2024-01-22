Вильфанд наобещал москвичам аномальное январское потепление

Начиная со вторника, 23 января, в Москве и по области ожидается резкое повышение температуры, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отметил специалист, если еще в понедельник будет сохранятся довольно крепкий мороз, местами до 18 градусов со знаком минус, то уже в среду можно ожидать поднятия столбика термометром до околонулевых значений.

«В понедельник днем в Москве еще сохранится холод. Однако к вечеру температура начнет постепенно повышаться, и во вторник достигнет близких к нулевым значениям. Ночью температура опустится до минус 7-9 градусов, но днем ожидается заметное повышение до минус 1-3 градусов, сопровождаемое резким снижением атмосферного давления», — рассказал Вильфанд.

Вильфанд пояснил, указанные погодные аномалии и перепады температур непосредственно связаны с приближением к столичному региону восточной периферии циклона. Также прогнозируется в Москве резкое понижение атмосферного давления.