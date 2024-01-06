Вильфанд назвал москвичам дату прихода долгожданного потепления

С первого дня нового 2024 годя сковавшие Москву и Подмосковье лютые морозы местами до почти -30 градусов по Цельсию испытывают жителей столичного региона на прочность. Однако внушительно утепляться осталось недолго.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с начала рабочих дней в Мосскву придет долгожданное потепление, правда небольшое. Сначала потеплеет до минус 20, а через пару дней столбики термометров подымутся до отметки в -10 градусов в дневные часы.

«Это можно назвать потеплением в кавычках, все равно температура будет ниже нормы на 7 градусов», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Вместе с относительным потеплением в Москву и Московскую область придут небольшой снег и усилятся порывы ветра, местами до 8-10 метров в секунду, добавил Вильфанд.