Вильфанд рассказал, какие погодные сюрпризы приготовил россиянам февраль
Фото: [пресс-служба ГУСТ МО]
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал российских обывателей не спешить радоваться сообщениям некоторых синоптиков о теплом феврале.
Как сообщил специалист в беседе с РИА Новости, средняя температура в феврале будет выше нормы, однако погода может преподнести неприятные сюрпризы в виде резких похолоданий.
«Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца - экстремально холодная, а вторая – экстремально теплая… Это, как говорят, средняя температура по больнице», — сказал Вильфанд.
Синоптик, заявил, не стоит думать, что уже пришла весна. И напомнил россиянам, что «самые горькие разочарования бывают после завышенных ожиданий».
«Сход снежного покрова происходит обычно в первой декаде апреля», — заключил Вильфанд.