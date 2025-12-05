Вильфанд: в Россию придут 40-градусные морозы к концу недели

В Сибири к концу недели ожидается резкое похолодание до минус 40 градусов. Это связано с поступлением арктического воздуха из Северного Ледовитого океана. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик сообщил, что в Сибири сейчас температура на 8-10 градусов превышает норму, но уже в начале следующей недели она опустится на 20 градусов ниже средних значений. Например, на юге Красноярского края ожидаются морозы до 40 градусов.

«В конце этой недели, особенно в начале следующей, температура (в Сибири – прим. ред.) резко понизится, потому что воздух будет доходить с Северного Ледовитого океана», — сказал Вильфанд.

Синоптик посоветовал не шутить с морозами и уже сейчас озаботиться теплыми вещами.

«Вот тут зима настоящая... Сильнейшее похолодание, от оттепели к 35-40-градусным морозам», — подытожил Вильфанд.

Ранее доцент Мануков рассказал, что аномально теплая осень нарушает режим жизни медведей и ежей.