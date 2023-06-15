Виновником пожара в Удмуртской Республике стал 9-летний ребенок

На улице Советской в Кизнере случилось происшествие. Мальчик, которому совсем недавно исполнилось 9 лет, решил поиграть с огнем. В результате такого развлечения оказалась уничтожена хозпостройка, навес и хлев, сообщает udm-info.ru .

В МЧС 14 июня около 10 утра поступил звонок, спасателям сообщили о пожаре. В результате происшествия огонь повредил стену трехквартирного жилого дома и бани. Сгорели хозяйственные постройки. Общая площадь, охваченная огнем составила более 40 квадратных метров.

Ранее источник рассказывал о похожем инциденте. Ребенок поиграл с огнем, что привело к страшному пожару в жилом доме. Многодетная семья и ее соседи в результате происшествия остались без крыши над головой. Трагедия случилась 14 июня примерно в 16.20 на улице Советской в деревне Лолошур-Возжи.