Виталия Кличко на 12 секунд «заклинило» в прямом эфире во время беседы с журналистом

Киевский мэр Виталий Кличко внезапно впал в ступор в прямом эфире канала «КИЕВ24», беседуя с журналистами в аварийном тоннеле столичного метро.

Репортеры попросили Кличко оценить нынешнее состояние киевского метрополитена после недавнего потопа, с последующим закрытием сразу шести станций. Он начал резво, а потом вдруг завис, буд-то впал в анабиоз.

«Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности...» — сказал Кличко, после чего последовала 12-секундная пауза.

Стоит отметить, что во время затянувшейся паузы бывший боксер выглядел довольно странно: замер изумленным с раскрытым ртом и блуждающим взглядом. Беседу продолжить мэр смог того после того, как его помощник посветил ему в лицо фонариком.

Ранее стало известно, что в киевском метрополитене на отрезке между станциями «Лыбедская» и «Демиевская» было остановлено движение поездов на полгода. Причиной тому стало подтопление грунта и последующая разгерметизация тоннеля.