Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал в России ввести сиесту в жару

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил ввести в нашей стране сиесту, то есть время, отведенное на обеденный отдых, когда особенно жарко. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, следует отпускать граждан с работы пораньше, чтобы уберечь их здоровье и жизнь.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении в нижней палате парламента, и принять его нужно как можно быстрее.

Напомним, что в столичном регионе установилась аномальная жара: столбики термометров поднялись выше +30 °С. Зафиксирован температурный рекорд за столетие.