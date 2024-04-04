Минобороны РФ продолжает информировать об успехах российских военных на полях сражений в зоне спецоперации. Согласно утренней сводке, фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли мощный удар по расположениям ВСУ.

Отмечается, что удар наносился авиабомбами ОДАБ-500. Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, от указанных снарядом невозможно укрыться в окопах, блиндажах и иных земляных укреплениях. Удар наносился по вражескому опорнику с живой силой противника.

«Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 проведена успешно на Южно-донецком направлении», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что бомбы ОДАБ-500 при момощи универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) превращаются из обычных в высокоточные. Данные снаряды имеют рули, крыло и систему управления.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил , что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.