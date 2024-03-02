ВКС России нанесли удары по базе террористов в Сирии

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской республике, контр-адмирала Вадима Кулитя, российские ВСК ударили по базе экстремистов в сирийской провинции Идлиб поблизости от населенного пункта Касих.

Отмечается, именно из этой базы террористов за минувший сутки расположения регулярных правительственных войск Сирии подверглись сразу четырем обстрелам.

«29 февраля ВКС России нанесены удары по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе», — заявил Кулить.

Контр-адмирал добавил, что огонь по войскас САР вела признанная в РФ террористической группировка «Джабхат Ан-Нусра».