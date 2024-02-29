Владимир Путин: До 2030 года продлим Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители. Так, до 2030 года планируется продлить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Президент отметил, что в целом по России за шесть лет благоустроят более 30 тысяч общественных пространств. Он попросил Правительство РФ также оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере направят 360 миллиардов рублей.

Он также предложил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России, которую планируется принять сроком на двадцать лет. При этом нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников.

Напоминаем, в марте пройдут президентские выборы. Россияне могут проголосовать за одного из кандидатов: Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец, действующий президент), Николая Харитонова (партия КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).