Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в наукоград Дубна

Президент России Владимир Путин приехал 13 июня в городской округ Дубна. Он посетил Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), слава о которой распространилась далеко за пределы области и страны.

Президент приехал с рабочим визитом в центр фундаментальных исследований ядерной физики — Дубну. Город тепло принял почетного гостя, которому устроили целую экскурсию по ОИЯИ. Там президенту представили уникальную установку: ускорительный комплекс NICA. В будущем она поможет воссоздать особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная сразу после Большого Взрыва.

Глава государства изучил и оценил технологические особенности сборки кольца коллайдера тяжелых ионов NICA и посмотрел на большой тяжелый детектор установки, дав старт дальнейшему продвижению проекта.

Напомним, что начало международной программы исследований на ускорительном комплексе в Дубне состоится в 2025 году.