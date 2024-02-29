Владимир Путин: российский бизнес направил миллиарды рублей для поддержки СВО

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию рассказал о поддержке бойцов спецоперации и их семей со стороны граждан. По словам лидера, российский бизнес перечислил миллиарды рублей волонтерским и благотворительным организациям.

Лидер подчеркнул, что сегодня, когда Россия борется за свою независимость и безопасность, решающую роль в этом играют именно россияне, их сплоченность и преданность Родине. Он выразил благодарность всем гражданам страны, бизнесу, рабочим, аграриям за их труд в интересах государства. Путин рассказал, что миллионы граждан были объединены проектами «Мы вместе» и «Все для Победы».

«Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи», - сообщил президент.

Он добавил, что жители посылают бойцам письма со словами поддержки, перечисляют деньги, отправляют посылки со всем необходимым.