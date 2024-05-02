Владимир Путин удостоил главного конструктора ГосМКБ «Радуга» из Дубны звания Героя Труда

Глава РФ Владимир Путин присвоил звания Героя Труда 1 мая пятерым гражданам и постановил вручить почетные знаки «За успехи в труде» коллективам предприятий. В списке отметился Елтуган Сыздыков из городского округа Дубна. Он является первым заместителем гендиректора дубненского АО Государственное машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка.

Елтуган Кимашевич Сыздыков — главный конструктор бюро, первый замдиректор, заместитель по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работам, который имеет за своими плечами огромный опыт. За доблестный многолетний труд и проявленный профессионализм глава России присвоил ему звание Героя Труда.

Родился Елтуган Сыздыков в 1956 году. Окончил КГТУ им. А.Н. Туполева в 1979-м. Является кандидатом технических наук и автором свыше 50 научных работ, связанных с механикой аэрокосмических конструкций.

Отметим, Елтунат Сыздыков стал одним из трех человек из Московской области, кого Владимир Путин удостоил звания Героя Труда.