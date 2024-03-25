Владимир Путин выразил соболезнования близким жертв теракта в Crocus City Hall

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким людей, которые погибли в результате теракта в Crocus City Hall. Он также пожелал выздоровления пострадавшим.

Глава государства сообщил, что были задержаны все четыре исполнителя — они пытались скрыться и двигались в направлении Украины. Он отметил, что всего задержаны одиннадцать человек. Президент подчеркнул, что все причастные к теракту будут привлечены к ответственности.

Путин также заявил, что страна продемонстрировала пример настоящей сплоченности и единства после случившегося.

Теракт произошел вечером в пятницу перед выступлением группы «Пикник». Согласно последней информации, в результате погибли более ста тридцати человек.