Владимир Путин: Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию подчеркнул, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать, и повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским союзом.

Владимир Путин напомнил, что в 81-88 годах военные расходы СССР составляли 13 процентов от ВВП.

«Поэтому наша задача — так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический и индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы, и выстроить эффективную экономику вооруженных сил», — подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Путин отметил, что важно выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота.

Напоминаем, в марте пройдут президентские выборы. Россияне могут проголосовать за одного из кандидатов: Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец, действующий президент), Николая Харитонова (партия КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).