Владислав Мурашов подчеркнул, что в период летних каникул важно уделить внимание детским площадкам

«На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. В этом году выявлено 1 260 дефектов, и уже больше половины оперативно устранены», — отметил Мурашов.