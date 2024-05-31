Владислав Мурашов подчеркнул, что в период летних каникул важно уделить внимание детским площадкам
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов рассказал, что в Подмосковье стартует активная фаза летнего благоустройства детских игровых и спортивных площадок.
«На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. В этом году выявлено 1 260 дефектов, и уже больше половины оперативно устранены», — отметил Мурашов.
В ведомстве отметили, что в случае обнаружения проблем рекомендуется сразу обратиться в территориальное управление городского округа. С полным списком ТО, их адресами и контактными телефонами можно ознакомиться на сайте.