Власти Харькова предупредили о скором начале эвакуации города из-за наступления ВС РФ со стороны Курска

Планы эвакуации Харькова давно разработаны и будут воплощены в жизнь, возможно, уже в скором времени, написал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, российские военные на днях начали активные штурмовые действия на востоке Харьковской области.

«Планы эвакуации Харькова давно разработаны, ежемесячно их актуализируем», — написал Синегубов.

Он добавил, что по имеющимся у украинской разведки данным, в Курской области на границе с Сумской Армией России в настоящее время создается новая ударная группировка войск.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.