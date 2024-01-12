Власти Каширы обсудили обращения жителей на совещании
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Глава Каширы Михаил Шувалов провел совещание, посвященное обращениям местных жителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоялось в рамках муниципального центра управления регионом (МЦУР). Участие в совещании приняли сотрудники администрации, в том числе первый замглавы округа Сергей Кирюхин, а также представители управляющих компаний.
Особое внимание на совещании уделили обращениям, связанным с подачей отопления и горячего водоснабжения. Глава округа подчеркнул, что все заявки от жителей были проанализированы, на контроле находится каждая ситуация.