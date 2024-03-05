Власти Копенгагена поставят эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

В различных организациях датской столицы попробуют ввести разные экспериментальные форматы рабочей недели. Среди них – рабочая неделя всего из четырех дней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление экономического управления данного муниципалитета.

Мэрия Копенгагена заявила, что для предоставления наилучшего сервиса жителям города будет поставлен эксперимент по самым различным форматам трудовых дней и недель. Разные организации города введут у себя различные форматы.

«Мы начинаем эксперимент с гибкой рабочей неделей. Должны сделать все возможное для создания привлекательного места работы с правильным балансом труда и личной жизни», - заявила по этому поводу Софи Хесторп Андерсен, мэр Копенгагена.

Эксперимент будет затрагивать не только различные организации. На разных должностях будет также испробован различный подход к количеству рабочего времени, от тех сотрудников, которые напрямую ведут прием граждан, до административных работников, которые не сталкиваются с посетителями вживую. Опыт всех этих людей будет анализироваться для дальнейшего осмысления.