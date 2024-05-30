Власти в Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с 9 Мая

Журналист Алла Березовская в своем аккаунте в соцсетях поведали, что она стала одной и тех латвийских граждан, которым накануне пришло «письмо счастья» с требованием оплатить штраф за поздравление с Днем Победы 9 мая.

Напомним, в апреле 2023 года сейм Латвии принял законопроект, в соответствии с которым 9 мая в стране строжайше запрещено проводить общественные мероприятия любого характера. Исключение составляю лишь тожества по случаю так называемого Дня Европы.

По словам Березовской, ранее в отношении нее было возбуждено административное дело за пост в соцсетях о ее свекре, являющимся участником Великой Отечественной войны.

В публикации журналист выложила снимок с георгиевской ленточкой. За что теперь обязана заплатить 300 евро штрафа.