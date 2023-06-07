«Влекут за собой нарушения»: педиатр объяснила, почему опасно давать младенцу пустышку

Врач-педиатр Видновской РКБ Елена Хорошилова объяснила, почему детские врачи против того, чтобы родители давали младенцу пустышку.

По словам эксперта, если ребенку давать пустышку с целью успокоить или отвлечь, в дальнейшем могут возникнуть трудности с правильным захватом груди.

«Механизм сосания пустышки и материнского соска значительно отличается, и сосание пустышки дается малышу проще и физически легче. Программа Всемирной организации здравоохранения «10 условий успешного грудного вскармливания» содержит рекомендацию «не давать детям, находящимся на грудном вскармливании, искусственные соски или пустышки», – заявила педиатр корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик отметила, что сосательный рефлекс в норме угасает примерно к двум годам жизни. Если по каким-то причинам ребенок сосет пустышку и продолжает это делать после двух лет, то по мере взросления могут начаться проблемы с прикусом.

«От ортодонтических пустышек такое тоже бывает. Эти проблемы влекут за собой нарушения в произношении некоторых звуков. К слову, если ребенок старше двух лет сосет соску, и вы решили его отучить от этой привычки, делайте все мягко и постепенно», – пояснила педиатр.

Хорошилова напомнила, что некоторые дети успокаивают себя сосанием пустышки и, если резко ее отнять, ребенок будет справляться со стрессом другими доступными ему методами. Например, сосать палец, кулак, уголок одеяла или грызть ногти.

Ранее педиатр Шевчук сообщила о росте случаев аутоиммунных заболеваний у детей.