Турецким школьникам запретили праздновать Рождество и Хэллоуин

Властями Турции с сегодняшнего дня введен запрет на празднование учениками частных школ Хэллоуина и Рождества, пишет со ссылкой на турецкое Минобразование издание Sabah.

Причиной запрета является, по мнению властей страны, то, что Хэллоуин противоречит местным национальным ценностям.

«В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», — отмечает издание.

Также в перечень запрещенных в стране праздников войдет Пасха. Сообщается, что соответствующее законодательное изменение уже внесено в положение о частных учебных заведениях в Турции.