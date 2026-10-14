Вместо недвижимости: почему цена нового аксессуара Louis Vuitton шокировала соцсети

Французский модный дом Louis Vuitton расширил зимнюю линейку оригинальным аксессуаром — премиальной сумкой, детально воспроизводящей архитектурный облик альпийского шале. Модель выполнена из натуральной воловьей кожи с отделкой из фирменной канвы с монограммой бренда, а ее конструкция включает резные ставни, дверь и дымоход. Стоимость дизайнерской новинки на официальном сайте марки составляет 5,9 тысячи долларов (около 500 тысяч рублей), что сопоставимо с ценой небольшого дачного дома в Подмосковье. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальные каталоги ритейлера.

Архитектурные детали и материалы изготовления

Дизайнеры модного дома воссоздали стиль традиционного горного шале в формате компактного аксессора для зимнего сезона.

Каркас сумочки изготовлен из отборной воловьей кожи, а элементы крыши и фасада декорированы узнаваемой канвой с фирменным орнаментом Monogram. Деталировка включает имитацию миниатюрных окон с резными ставнями, входную дверь и фактурный дымоход.

Стоимость новинки в сравнении с недвижимостью

Официальная розничная цена дизайнерского изделия установлена на уровне 5,9 тысячи долларов США (приблизительно 500 тысяч рублей по текущему курсу).