Внештатные сотрудники ГУСТ Подмосковья помогли исправить почти шесть тысяч замечаний в содержании территорий

«Каждый из нас может внести свой вклад в чистое будущее Подмосковья: не мусорить, убирать за собой, рассказывать младшему поколению о важности сохранения чистоты вокруг себя. Есть и еще один эффективный способ — стать внештатным инспектором ГУСТ», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.