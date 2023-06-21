Внештатные сотрудники ГУСТ Подмосковья помогли исправить почти шесть тысяч замечаний в содержании территорий
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Внештатные сотрудники ГУСТ Подмосковья помогли выявить почти 6,5 тысячи дефектов в содержании территорий региона. При этом 91% из них уже удалось устранить, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении отметили, что 15 городским округам выявленные замечания удалось исправить полностью. Это Волоколамский, Воскресенский, Домодедово, Егорьевск и другие.
«Каждый из нас может внести свой вклад в чистое будущее Подмосковья: не мусорить, убирать за собой, рассказывать младшему поколению о важности сохранения чистоты вокруг себя. Есть и еще один эффективный способ — стать внештатным инспектором ГУСТ», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.