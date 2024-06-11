Во Дворце торжеств в подмосковном поселке Шаховская приступили к остеклению

Дворец торжеств в Шаховской начали остеклять. Сразу после того, как рабочие закроют контур, начнут производить внутреннюю отделку.

«Пришли еще не все стеклопакеты, не хватает двух дверей и круглых окон, но они уже в работе. Сложные конструкции, поэтому больше времени требуется на изготовление», — рассказал прораб Валерий Кангин.

Сейчас на объекте трудятся около двадцати человек. Часть рабочих завершает отделку натуральным камнем фасада здания. Другие специалисты продолжают выполнять работы по отоплению, водопроводу и канализации. Помимо остекления здания и выносных консолей, рабочие утепляют балконы. Утепление сложное, так как работы приходится выполнять снизу вверх.

Со слов прораба готовность Дворца торжеств составляет восемьдесят процентов. Осталась только внутренняя отделка и винтовая лестница. Строить Дворец торжеств начали в 2021 году по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Сдать объект в эксплуатацию подрядная организация планирует в конце 2024 года.