Во Флориде пьяный турист пытался вступить в сексуальный контакт со статуей ламантина

23-летний Энтони Лесса из Питтсбурга приехал во Флориду отдохнуть и оказался за решеткой, рассказывает Fox35 Orlando.

Молодой человек обвиняется в нарушении общественного порядка.

Лесса изрядно напился и в ресторане «сексуально приставал к статуе ламантина в присутствии персонала и других посетителей», указано в полицейском отчете.

Турист не реагировал на замечания стражей порядка, убежал в свой отель, где продолжал непристойно себе вести.

Когда полицейские наконец-то задержали Лессу, они отметили у него расширенные зрачки, возбужденное состояние и кратковременные провалы в памяти.