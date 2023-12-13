Во Флориде пьяный турист пытался вступить в сексуальный контакт со статуей ламантина
Фото: [Fox35]
23-летний Энтони Лесса из Питтсбурга приехал во Флориду отдохнуть и оказался за решеткой, рассказывает Fox35 Orlando.
Молодой человек обвиняется в нарушении общественного порядка.
Лесса изрядно напился и в ресторане «сексуально приставал к статуе ламантина в присутствии персонала и других посетителей», указано в полицейском отчете.
Турист не реагировал на замечания стражей порядка, убежал в свой отель, где продолжал непристойно себе вести.
Когда полицейские наконец-то задержали Лессу, они отметили у него расширенные зрачки, возбужденное состояние и кратковременные провалы в памяти.