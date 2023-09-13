Во Франции потребовали от Apple отозвать iPhone 12 из-за сильного излучения

Французское государственное агентство по надзору за соблюдением законодательства обязало компанию Apple отозвать с рынка iPhone 12, заявив, что он излучает слишком высокий уровень электромагнитного излучения, сообщает The Associated Press.

Агентство призвало компанию устранить недостатки, а если корректирующие обновления не сработают, то Apple придется отозвать уже проданные телефоны.

После проверки 141 аппарата выяснилось, что уровень поглощения электромагнитной энергии кармане составил 5,74 Вт/кг, что превышает стандарт Европейского союза, равный 4,0 Вт/кг.