Во Фрязино проводят модернизацию асфальтового покрытия и озеленение территорий

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел встречу с жителями округа, чтобы рассказать о ходе масштабной модернизации асфальтового покрытия с дополнительным благоустройством в промежутке между улицей Полевой, д. 15 и улицей 60 лет СССР, д. 11.

Основной объем запланированных работ на данный момент выполнен. В настоящее время в ходе благоустройства завершены следующие работы: почти 5000 кв. метров старого дорожного покрытия заменено на новое, обустроены новые пешеходные дорожки и озеленена территория. Теперь рабочие установят новые лавочки и урны, а также восстановят газоны, расположенные вдоль тротуаров. В ходе осмотра готовности объекта были выявлены замечания, которые специалистам предстоит устранить в ближайшее время.

«Проверил исполнение поручений, которые мы сформировали вместе с жителями во время предыдущих встреч. Например, совместными усилиями нам удалось добиться закрытия магазина алкогольной продукции, который доставлял жильцам дома 15 большие неудобства», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Владельцы торговых объектов на первом этаже дома 15 поступили добросовестно и привели в порядок выходные группы. Теперь им предстоит решить еще один вопрос. Горожане недовольны тем, что разгрузку товаров осуществляют на пешеходной зоне. Администрация будет следить за тем, чтобы грузовые машины не доставляли фрязинцам дискомфорт.