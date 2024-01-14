Украинские паблики в социальных сетях сообщают о взрывах, звучащих городах Волчанске и Купянске в контролируемой ВСУ Харьковской области.

Информации о пострадавших, а также есть ли повреждения инфраструктурных объектов ВСу информации не приводится.

Воздушную тревогу к настоящему премени объявили как в Харьковской, атк и в соседней Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, ттакже много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

После произошедшего нападения на мирный российский город ВС РФ каждодневно бомбят объекты инфораструктуры ВСУ на территории Уукраины.