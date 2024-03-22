Водитель автобуса из Жуковского вернул пассажирке рюкзак с деньгами

Водитель автобуса №441 «Жуковский (5 м/р) – м. Котельники» из Жуковского Артем Хрзаян вернул пассажирке рюкзак с деньгами. Инцидент произошел во время поездки до аэропорта Жуковский.

В автобус села женщина, планировавшая вылететь за границу. На конечной остановке она вышла. Согласно правилам, водитель после рейса внимательно осмотрел салон и обнаружил забытый рюкзак.

«Он был приоткрыт, было заметно, что внутри лежат какие-то документы и много денег. Свой чемодан пассажирка забрала, а ручную кладь забыла», — рассказал водитель.

Он сразу же сообщил диспетчеру о находке. Оказалось, что пассажирка также обнаружила пропажу и позвонила диспетчеру. В результате рюкзак с более чем 500 тысячами рублей и документами был возвращен хозяйке. Помимо благодарности от пассажирки водитель получит поощрение от руководства.

Ранее Артем Хрзаян помог другому пассажиру, который забыл в салоне автобуса паспорт и билеты и понял это уже на стойке регистрации в аэропорту. Водитель нашел потерянные документы и вернул их жителю.