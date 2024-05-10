Водителем рокового автобуса в Питере был мигрант из Таджикистана, который вышел на рейс сонным

Водитель автобуса, который сегодня днем упал с моста Поцелуев в реку Мойку, был вынужден выйти в рейс после 20-часовой рабочей смены. Об этом журналистам рассказала жена Рахматшоха Курбонова (уроженец Таджикистана).

По словам женщины, супруг якобы пришел домой около 2 часов ночи накануне, отработав перед этим на рейсе с 5 утра.

«А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу», — цитируют женщину местные паблики.

Напомним, инцидент произошел в районе часа дня в пятницу, 10 мая на поцелуевом мосте в центре Санкт-Петербурга. Там автомобиль каршеринга врезался в автобус с людьми. В момент падения в реку в автобусе находились не менее 20 пассажиров.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России», — отмечается в заявлении СК РФ.

В свою очередь в городском комитете по транспорту добавили, что виновником аварии, скорее всего, является водитель автобуса компании "Такси", которые не справился с управлением при выезде на Поцелуев мост с Большой Морской улицы. В настоящее время водитель задержан и доставлен в отдел для разбирательства.