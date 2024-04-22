Водный транспорт подготавливают к началу навигации в Подмосковье

До старта речной навигации в Подмосковье осталось чуть более недели. В настоящий момент в регионе проводят подготовку водного транспорта к работе на трех речных маршрутах — в Коломне, Серпухове и Лыткарине. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Примечательно, что в данный момент рабочие проводят проверку технического оснащения судов, а также приводят в порядок причалы и подходы к ним. Также подготовку проходят и члены экипажей: капитаны и проводники.

Отмечается, что в этом сезоне для удобства жителей Лыткаринский причал будет расположен на новом месте. Выбрана локация ниже стадиона «Полет». Там в данный момент проводятся работы по обустройству подходов, сходов и площадки.

В целом среди жителей региона речные маршруты пользуются популярностью. Так, в прошлом году ими воспользовалось более 32 тысяч пассажиров, что на 3% больше показателей предыдущего года.