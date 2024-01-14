«Воды нет, топим снег, пьем дождевую воду»: дончане призвали Пушилина не пиарится на ВДНХ, а заняться проблемами ДНР

Жители Донецка жалуются в местных пабликах на отсутствие водоснабжения. Со слов дончан, им приходится либо собирать воду во время дождя, либо топить снег, чтобы дома была хоть какая-то живительная влага.

По словам жителей Донецка, серьезные проблемы с водой в столице ДНР начались аккурат после 24 февраля 2022 года после начала СВО, поскольку раньше она поступала с контролируемой Украиной территории. С мая минувшего года вода стала частично поступать по 200-километровому водоводу «Дон-Донбасс» из Дона с материковой России. Где-то ситуация выровнялась, но есть много районов Донецка, где воды пересохшие краны не видели уже много месяцев.

«Дорогой Денис Пушилин, вот я, живя с отцом в возрасте, он больной, я набираю снег, потому что у нас неделю нет воды… Расскажите, что нам делать? Я набираю снег для личного пользования дома. Может хватит пиариться и дарить розы на ВДНХ, а пора заняться проблемами Донецка?», - приводится в жалобе одного из жителей Донецка.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин, объявляя о ее начале, к главным целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал довести цели специальной военной операции РФ на Украине до конца.