«Военком требовал купить четыре пикапа»: бывший футболист рассказал, как оказался в ВСУ
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Бывший футболист украинских клубов первой и второй лиг 28-летний Николай Стеценко рассказал «Украинскому футболу», как оказался в рядах ВСУ.
Стеценко приехал в Одессу подписывать контракт с клубом «Реал Фарма», но попал в ТЦК. Руководство клуба пробовало уговорить военкома, что футболист будет полезнее стране, занимаясь своим делом.
Военком Вячеслав Кушнеров предложил купить четыре пикапа и в этом случае обещал отпустить футболиста восвояси. Но лишних 20 тысяч долларов не было ни у самого игрока, ни у клуба, и Стеценко отправился в армию.
А Кушнерова через месяц все же поймали на взятке и уволили.
Николай Стеценко родился в Луганской области и является воспитанником местной «Зари». Его последним клубом была «Чайка» из Петропавловской Борщаговки, выступающая во второй лиге.