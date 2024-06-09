Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об массовом отходе ВСУ с Часова Яра. По его данным, снятие обороны с города связано с переброской частей украинской армии на харьковское направление.

В своем аккаунте в соцсетях военкор проинформировал, что враг в настоящее время отступает перед штурмовыми подразделениями российских ВДВ. Оставшихся сил украинским боевикам не хватает даже для удержания кварталов.

«Украинская армия изменила тактику в районе Часова Яра, сняв усиление обороны и перебросив войска на харьковское направление», — сообщил Котенок.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.