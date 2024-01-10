Военкор Коц назвал основные болевые точки России в зоне СВО

ВСУ меняют тактику в зоне СВО и будут сизо всех сил тараться наносить как можно больше урона российским войскам во время контратак и наступления ВС РФ. На это в беседе с URA.RU указал военный корреспондент Андрей Коц.

По словам репортера, те, кто считают, что украинские войска якобы выдохлись за последние месяцы, сильно ошибаются. Коц отметил, что ВСУ, сейчас ведут себя как боксер, который, проигрывая по очкам, уходит в глухую оборону. И от такого противника можно ждать всего чего угодно.

«Я не согласен, когда говорят, что в ВСУ выдохлись, потеряли весь свой военный потенциал и вот-вот рухнут. Они будут пытаться нанести нам как можно больше урона. Это уже происходит на Донецком направлении, где мы зачистили Марьинку, сейчас идем на запад в сторону Курахово. Это происходит и под Авдеевкой, где мы с севера и с юга пытаемся взять этот город в клещи. К югу от Артемовска противник также стоит в глухой обороне», — рассказал собеседник агентства.

Коц подчеркнул, что наиболее опасно сейчас на Белгородско-Харьковском направлении. Военкор напомнил, что от Белгорода до Харькова всего порядка 70 километров, которые украинские РСЗО преодолевают за считанные минуты.

«Самая главная болевая точка — это Белгород. Напомню, 25 человек погибло 30 декабря. Такой удар мы еще не пропускали. Управляемые реактивные снаряды для РСЗО Himars бьют максимум на 84 километра. То есть ВСУ могут просто в Харькове, в городской застройке разместить эти пусковые установки и бить ими по Белгороду», — добавил военкор.

Коц заключил, чтобы максимально защитить Белгород и окрестности необходимо как можно скорее брать Харьков. Только тогда можно обезопасить мирных жителей приграничного с Украиной региона РФ.

Напомним, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

После произошедшего Армия России в разы увеличила ракетные обстрелы украинской территории.