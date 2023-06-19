Военнослужащие из Тюмени на собственные средства установили детские площадки в зоне СВО

Тюменские бойцы, которые служат в подразделении «Тайга» и батальоне «Шторм» помогли ребятишкам в новых регионах России. Из-за постоянных обстрелов у детей не было площадки для игр, а солдаты исправили эту ситуацию, nashgorod.ru .

Военнослужащие сделали заказ у местных производителей. Для них специально изготовили оборудование для детских игровых площадок. Силами российских защитников преображены дворы в освобожденных районах. Теперь у ребятишек есть качели, песочницы, горки, у них появилось пространство, где они могут проводить время.

Командир подразделения позывной «Вектор» подчеркнул, что главная задача СВО заключается в защите местных жителей. По этой причине российские военнослужащие, помимо выполнения боевых задач, помогают местным жителям в решении бытовых вопросов.