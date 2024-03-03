Как поведал замкомандира батальона по вооружению группировки войск «Центр» с позывным «Ротор», очередным артефактом оказался американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны.

«Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство», — рассказал «Ротор».

Боец добавил, что техника была обнаружена в совершенно исправном состоянии. Это, как отметил Ротор, красноречиво показывает, что бронемашина была не подбита в бою, а попросту брошена украинскими боевиками при паническом отступлении из Авдеевки.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.