Военные получат гуманитарную помощь из Каширы

Машина с гуманитарной помощью отправилась из Каширы в преддверии Дня защитника Отечества.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов рассказал, что было собрано все самое необходимое (генераторы, продукты, хозяйственные средства).

«Здесь же и посылки от родственников наших бойцов. И, конечно же, письма с рисунками, которые подготовили для наших участников СВО наши дети», - добавил Михаил Шувалов.

Отметим, что специально к этой отправке силами сотрудников администрации, культуры, силовых структур и других был приобретен грузопассажирский фургон FIAT Ducato Maxi.

Во всех регионах России ведется активная работа по снабжению военных необходимыми вещами. Чаще всего это продукты, необходимые предметы личной гигиены, хозтовары и многое другое. Отправки конвоев гуманитарной помощи осуществляются на постоянной основе.