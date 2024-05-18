«Военный обозреватель» выложил видео удара под Одессой по логистическому центру ВСУ

Российскими военнослужащими в Одесской области был выявлен крупный логистический центр украинских войск. Не откладывая в долгий ящик, командованием было принято решение о поражении вражеского объекта.

«Военный обозреватель» выложил в соцсетях сам момент ракетного удара по логистическом центру ВСУ. На кадрах показано здание, охваченное сильным огнем.

«Российские военные обнаружили и уничтожили крупные логистический центр в Одесской области. Его использовали в интересах украинских военизированных формирований», — указано в описании к видео.

По данным знакомого с обстановкой на передовой источника журналистов, на данном складе хранились безэкипажные катеры ВСУ, часть из которых ждали своей отправки в берегам Крыма и Севастополя.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.