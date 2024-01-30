Военный психолог Захаров считает необходимым вернуть в семьи одиноких пожилых людей
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Одинокие пожилые люди всегда были излюбленными жертвами злоумышленников. По словам военного психолога Алексея Захарова, существует способ, позволяющий прекратить такого рода издевательства над пенсионерами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что для этого важно видоизменить саму структуру семьи в нашей стране.
По мнению эксперта, вместе с детьми и родителями должны проживать бабушки и дедушки, то есть следует внедрять концепцию «трехпоколенной семьи», где все станут помогать и поддерживать друг друга.
Он добавил, что проблемы демографии не будут решены, пока не решатся проблемы с устройством в семьи одиноких стариков.