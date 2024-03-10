Военные самолеты Швеции впервые после вступления в НАТО приблизились к границе РФ

В непосредственной близости у российских границ Калининградской области в субботу, 9 марта, был замечен шведский военный самолет Gulfstream S102B.

Как информирует портал по наблюдению за полетами военных воздушных судов Itamilradar, Gulfstream S102B способен нести на своем борту перехватывающее электронные сигналы и анализирующее сообщения разведывательное оборудование.

Также через некоторое время был зафиксирован второй пролет шведской военной авиатехники у границ РФ: ею оказался Saab 340 AEW&C, который наблюдали в небе над Балтийским морем. Данный борт ВВС Швеции оснащен мощной разведывательной радиолокационной системой. Она может обнаруживать разные цели на дальних расстояниях.

Ранее мы писали, что 7 марта Швеция стала официальным членом НАТО. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.