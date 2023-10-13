Вокалистки из подмосковной Электростали отличились на музыкальном конкурсе

В ногинском «Районном Доме культуры» состоялся Окружной конкурс вокального искусства «Открытие». Четыре диплома вручены участницам творческого состязания из соседней Электростали.

В номинации «Эстрадный вокал» Валерия Бежелева и Екатерина Чиннова стали лауреатами второй степени, Алена Сучилина и Анастасия Ковалева — третьей. Певицы соревновались в разных возрастных категориях. Подготовила вокалисток руководитель образцового коллектива «Интро», почетный работник общего образования РФ Людмила Алексеева. Коллектив она возглавляет уже 23 года. За это время десяткам учеников привила любовь к музыке и помогла раскрыться в эстрадном пении.

Лауреатов конкурса и педагога поздравила глава Электростали Инна Волкова. Она выразила уверенность, что прошедший конкурс стал ступенькой к новым творческим победам.