Волоколамск присоединился к Единому дню сбора помощи для военнослужащих

Накануне подмосковный Волоколамск присоединился к благотворительной акции «Доброе дело», в рамках которого проходит сбор помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Так, для удобства жителей по всей территории Волоколамского округа открыто сразу несколько точек сбора.

«Затем все это будет перемещено в центр поддержки участников СВО для дальнейшей отправки нашим ребятам», — рассказала депутат совета депутатов Волоколамского городского округа Анна Шестеркина.

Точки сбора были открыты в ДК «Текстильщик» и ДК «Космос», в Центре поддержки участников СВО и их семей в бывшем книжном магазине «Подвиг», в ТЦ «Центр города», в поселке Сычево, в селах Ярополец, Теряево, Спасс, Осташево, а также в деревнях Гряды и Кашино.

Жители Волоколамска приняли активное участие в акции. Несли необходимые в зоне СВО вещи: бытовые принадлежности, термобелье, комплекты летней военной формы, продукты, лекарства, окопные свечи, изготовленные собственными руками.

«Студенты Волоколамского филиала МГУТУ собрали деньги, заранее позвонили к нам в центр, спросили, что они могут полезного купить на эту сумму и принесли сегодня несколько коробок разных вещей», — рассказала сотрудница волоколамского центра поддержки участников СВО и их семей Наталья Ковальчук.

Некоторые жители приходили целыми семьями. Одна семейная пара даже передала для нужд раненых бойцов инвалидную коляску и комплект костылей. Другие передавали коробки с тушенкой, гигиенические средства, белье и прочие нужные вещи.