Волонтер рассказал, как овчарка из зоны СВО по кличке Тайфун обрела новый дом в Ногинске

Волонтер Дмитрий Качарава в одну из своих поездок в зону проведения спецоперации привез оттуда овчарку по кличке Тайсон, недавно с ним встретилась ногинская писательница Александра Мазуркевич, чтобы узнать подробнее об этой истории. Об этом сообщает интернет-издание «Богородские вести».

По данным издания, до этого собака жила в украинской семье Сватовского района, однако, после начала СВО она эвакуировалась и оставила Тайсона. Российские военные заметили собаку, после этого она жила с ними в блиндаже, стояла на вахте и несла дежурство. Дмитрий Карачава познакомился с Тайсоном в январе этого года, когда он отправился с гуманитарной помощью в Сватовский район ЛНР.

В июне волонтер встретился с бойцами из штурмового отряда, которые на время приютили Тайсона к артиллеристам. Однако взять собаку с собой было нельзя, поэтому его попросили передать в приют. Но волонтер решил забрать Тайсона с собой.