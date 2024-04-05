Шаховской штаб помощи фронту отправил три посылки со всем необходимым в зону специальной военной операции. В ближайшее время груз приедет в места назначения.

«Мы загрузили машину в три точки по запросам ребят, они отправили нам заявки, а мы их сформировали и собрали. Едет большая машина. Все точки находятся рядом, мы выстраиваем логистику так, чтобы не было большого разрыва по километражу», — рассказала Ирина Харькова, руководитель волонтерского движения «Шаховская — Нашим».

На фронт к солдатам едут свечи, сети (грязная весна и лето), сухие домашние супы, чаи, все необходимые продукты, сладости, инструменты, много спальников, сыры от местных фермеров и генератор.

«Едут еще карематы — это такие матрасы, которые компактно складываются. Мы их сами шьем. Еще мы начали шить „пятиточечники“. По длине они 70 сантиметров. На них можно садится и можно лежать. Они крепятся на ремень на пояс», — добавила руководитель.

Помимо провизии для ребят штаб помощи обязательно собирает коробку гуманитарки на блокпосты. Когда водитель проезжает их, то всегда угощает ребят.