Волонтерская группа «Vместе» из Пушкино оперативно откликается на просьбы ребят из зоны СВО

Более трехсот шестидесяти человек в составе волонтерской группы «Vместе» из Городского округа Пушкинский собирают и отправляют адресную помощь в зону проведения СВО. Они также помогают жителям новых регионов России, поддерживают раненых в госпиталях и семьи военнослужащих.

«Администрация городского округа Пушкинский на безвозмездной основе предоставила нам помещение для организации пункта сбора. За это отдельное спасибо главе округа Максиму Красноцветову. Группа «Vместе» объединила целые семьи и людей разных возрастов и профессий, проживающих в различных населенных пунктах городского округа Пушкинский», — рассказала Оксана Зарубкина, возглавляющая группу.

По ее словам, группа существует уже более года, волонтеры ездят в зону СВО на своих личных автомобилях. Это Луганское и Донецкое направление, через другие группы они передают грузы на направления Бахмут и Мариуполь. Часто приезжают в гости бойцы.

«Закупки необходимого по просьбам военнослужащих касаются не только одежды, вещей первой необходимости и продуктов, но и медицинского оборудования, хирургических наборов, лекарств, носилок. Запросы приходят в виде сообщений на телефон, и мы тут же приступаем к работе. Находясь в непосредственном контакте с нашими ребятами, стараемся очень оперативно откликаться на все просьбы», — отметила Зарубкина.

У группы «Vместе» есть телеграм-канал, насчитывающий около 600 подписчиков. Кроме городского округа Пушкинский, участие в сборе гуманитарной помощи принимают жители Мытищ и Владимирской области, поскольку группа постоянно коммуницирует с другими волонтерскими объединениями.